Мигранты перевели 1 млрд 744,2 млн долларов

За 8 месяцев 2018 года в Кыргызстан было переведено 1 млрд 744,2 млн долларов.



За 8 месяцев 2018 года в Кыргызстан было переведено 1 млрд 744,2 млн долларов. Об этом сообщили из Национального банка. По сравнению с 8 месяцами 2017 года в этом году было переведено больше денег, на 163,4 млн долларов. Традиционно больше всего на родину отправили деньги мигранты из России. Речь идет о 1 млрд 712,3 млн долларах. Затем идут соотечественники из США. Они перевели в Кыргызстан 16,8 млн долларов. А из Кыргызстана в другие страны в 2018 году было переведено 336,2 млн долларов.

Источник: газета «Фабула пресс» №66 от 12.10.2018 / стр. 2, gezitter. org