В Кыргызстане вновь заговорили о признании тенгрианства религией

В Кыргызстане представители ряда общественных организаций недовольны тем, что из-за отсутствия регистрации они не могут распространять идеи тенгрианства и проводить мероприятия.
В Кыргызстане представители ряда общественных организаций недовольны тем, что из-за отсутствия регистрации они не могут распространять идеи тенгрианства и проводить мероприятия.
Госкомиссия по делам религий Кыргызстана ранее на основании заключения экспертов отказалась от регистрации тенгрианства в качестве религии.
Представители общественного объединения «Кыргыз эл касиети академиясы» провели пресс-конференцию в Бишкеке. Представитель объединения Нашарат Жакыпбеков сказал, что из-за отсутствия поддержки государства не проводятся научные исследования:
- Если бы Госкомиссия нас зарегистрировала, во-первых, мы смогли иметь определенную силу в правовом поле. Во-вторых, мы получили бы возможность снова вернуть исчезнувшую науку. Открыли бы школы и другие организации, - сказал Жакыпбеков.
Другой член организации Шаршенаалы Кабатегин говорит, что они как другие религии не могут проводить крупные мероприятия. По его мнению, кыргызы должны вернуться к своей древней религии – тенгрианству, потому что забывается кыргызская философия и традиции.
Инициатива о регистрации тенгрианства в качестве религии поднимается около 10 лет.
centralasian.org
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