Недавно узнали, что вмешавшаяся в политику с места продажи лекарств, затем ставшая депутатом Жогорку Кенеша, министром здравоохранения, вице-премьер-министром Дамира Ниязалиева оказалась мастером закулисных неблаговидных дел.
Недавно узнали, что вмешавшаяся в политику с места продажи лекарств, затем ставшая депутатом Жогорку Кенеша, министром здравоохранения, вице-премьер-министром Дамира Ниязалиева оказалась мастером закулисных неблаговидных дел. Наверняка Дамира айым не сможет опровергнуть, что ее с места продажи лекарств поднял до известного народу уровня экс-президент Алмазбек Атамбаев. А сегодня по поговорке «взбесившаяся собака лает на хозяина» она организует тайные собрания, финансирует в Нарынской области бегающего с лозунгом «СДПК без Атамбаева» Сагынбека Абдрахманова, подстрекателя держащих камень за пазухой: «Выведем Алмазбека Атамбаева» из СДПК». Очевидно, полагает, что не узнают о ее закулисных грязных делах. Недавно хвалилась имеющимися «отношениями» с младшим братом президента – Асылбеком Жээнбековым. Следовательно, даже слепому видно, чье задание выполняет. Да, кстати, об этой эжеке говорили, что, будучи депутатом от СДПК, в бакиевское время тайно чаевничала с «акжоловцами». Не оставляет свои старые привычки.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №37 от 12.10.2018/стр.3, gezitter. org
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