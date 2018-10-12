В Караколе мэром будет Адыл Каниметов – зять Жусупа Шарипова?

Сегодня избирается мэр города Каракола, центра Иссык-Кульской области.





Сегодня избирается мэр города Каракола, центра Иссык-Кульской области. По предварительной информации, ожидается, что мэром города будет Адыл Каниметов - зять Жусупбека Шарипова, брата президента Сооронбая Жээнбекова. Женат на его дочери Жибек. Считается сватом Жангороза Каниметова. Мы писали месяц назад, что Жусуп Шарипов побывал на Иссык-Куле, почаевничал в амфитеатре Салымбекова на побережье Иссык-Куля со сватом Жангорозом мырзой. Именно в тот момент безукоризненно проходила операция снятия с должности бывшего мэра города Каракола. Если в городе Джалал-Абаде мэром становится зять Асылбека Жээнбекова, то теперь вполне вероятно мэром Каракола станет зять Жусупа Шарипова.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №37 от 12.10.2018/стр.1, gezitter. org