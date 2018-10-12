Выявлены нарушения посла Кылычбека Султана: дорогостоящий отель, выплаты жене и поездки в Малайзию

Как сообщает аппарат главы государства, по поручению президента Сооронбая Жээнбекова секретариатом Совета безопасности изучены факты, озвученные в заявлениях чрезвычайного и полномочного посла КР в Республике Корея К. Султана, а также в доводах МИД КР, рекомендующего его отставку.





Как сообщает аппарат главы государства, по поручению президента Сооронбая Жээнбекова секретариатом Совета безопасности изучены факты, озвученные в заявлениях чрезвычайного и полномочного посла КР в Республике Корея К. Султана, а также в доводах МИД КР, рекомендующего его отставку. Результаты проверки и представлены на рассмотрение президента 10 октября 2018 года.

Как установлено проверкой, отраженные в заявлениях посла, доводах МИД КР и публикациях в СМИ факты нарушений в системе Министерства иностранных дел Кыргызской Республики имеют место и подтверждаются дополнительно полученными материалами от соответствующих государственных органов.

Предварительная проверка информации о нарушениях в МИД КР вскрыла одну из серьезных проблем внешнеполитического ведомства страны – отсутствие четкой кадровой политики в системе МИД КР и вытекающих из этого отрицательных последствий, выраженных в периодической утечке информации и документов служебного характера.

Важно отметить, что были обнаружены существенные недостатки в работе руководства МИД КР при подборе и расстановке кадров, а также недостаточно объективная реакция министра иностранных дел на нарушения законности, допущенные его подчиненными.

Проверкой выявлены факты недоработок и нарушений посла К. Султана в период работы главой дипломатической миссии Кыргызской Республики в Малайзии и Республике Корея.

В посольстве Кыргызстана в Малайзии выявлены грубые нарушения инструкции по обеспечению режима секретности.

Установлены факты принятия граждан КР для прохождения производственной практики в посольстве КР в Малайзии без согласования с МИД КР, что также является нарушением режима секретности.

После освобождения от занимаемой должности посла КР в Малайзии, К. Султан и члены его семьи до настоящего времени не сдали в МИД Малайзии аккредитационные карточки, которые действуют до февраля 2019 года, что является нарушением.

В феврале 2018 года посол К. Султан на своей личной странице социальной сети Фейсбук и на одном веб-сайте допустил размещение публикации внутренней переписки Министерства иностранных дел с посольством и даже поместил фотокопию поручения МИД в адрес посольства, что является недопустимым и нарушением норм работы с официальными документами в государственной службе.

Посол К. Султан, введя в заблуждение МИД КР, не снял резиденцию для проживания и длительное время размещался в гостинице, что является финансовым нарушением. Будучи послом Кыргызстана в Корее, К. Султан без согласования с МИД КР осуществлял частные поездки в Малайзию.

Согласно закону КР "О дипломатической службе Кыргызской Республики", сотруднику загранучреждения Кыргызской Республики, находящемуся в длительной заграничной командировке, в случае проживания совместно с ним в государстве пребывания его супруги, ежемесячно выплачивается дополнительное денежное содержание в размере 30% от его ежемесячного денежного содержания. В ходе проверки не были получены подтверждающие документы и данные о том, что супруга посла К. Султана проживала вместе с ним в Корее.

Несмотря на это МИД КР в 2018 году необоснованно выплатило дополнительное денежное содержание послу за супругу в сумме более 6,5 тысяч долларов США.

Кроме того, по сведениям Министерства юстиции КР К. Султан в период работы на государственной службе одновременно являлся руководителем хозяйствующих субъектов: газет "Супер", "Супер кроссворддор", "Супер сканворддор".

Материалы по фактам нарушений, выявленных в Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики, а также допущенных К. Султаном в период работы главой дипломатической миссии Кыргызской Республики в Малайзии и Республике Корея будут направлены в Генеральную прокуратуру КР для рассмотрения и дачи правовой оценки.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org