Должны быть рассмотрены новые обстоятельства в деле заключенного политика Садыра Жапарова.
Должны быть рассмотрены новые обстоятельства в деле заключенного политика Садыра Жапарова. Об этом сегодня, 11 октября, заявил порталу SUPER.KG адвокат Шарабидин Токтосунов.
"Мы обратились прокуратуру Первомайского района по новым обстоятельствам в деле Садыра Жапарова, приложив видеообращение 4-х свидетелей. Эти четыре свидетеля дали новые показания, различающиеся от прежних. Районная прокуратура должна была рассмотреть, почему эти четыре свидетеля раньше давали другие показания, а сейчас дают новые. Но никого из них не допросили, а нам сразу сообщили об отсутствии оснований для повторного рассмотрения дела. Мы возмущены решением районной прокуратуры и сегодня обратились в Бишкекскую горпрокуратуру", - рассказал Токтосунов.
Садыр Жапаров был обвинен в организации беспорядков на протестной акции по "Кумтору" в Караколе 7 октября 2013 года. Он был задержан на кыргызско-казахской границе 25 марта 2017 года и взят под стражу.
Первомайский районный суд 2 августа 2017 года признал С. Жапарова виновным по статье "захват заложника" и приговорил его к лишению свободы на срок 11 лет 6 месяцев. Бишкекский городской суд, а позже Верховный суд оставили в силе приговор районного суда.
Источник: super.kg, gezitter. org
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