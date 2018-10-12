Роза Отунбаева посетила роддом, чтобы увидеть супругу и новорожденного сына Улана Эгизбаева

Такую информацию разместила на своей странице в Фейсбуке Бурул Калчабаева.





Такую информацию разместила на своей странице в Фейсбуке Бурул Калчабаева.

"Теперь не плачьте... Вижу ваши улыбающиеся лица и радуюсь. Спасибо Розе Исаковне, разделившей вашу радость. Спасибо Догдургуль [перев.: директор фонда "Инициатива Розы Отунбаевой"], которая донесла эту счастливую новость до народа. Пусть свивальники люльки сына Улана – Белека – будут крепкими.

Все мы с нетерпением ждали этого дня, который принесет такую взрывную радость.

"Даже если сломалась чинара, пусть уцелеет ее веточка", - написано в посте.

Источник: fakt.kg, gezitter. org