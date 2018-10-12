Встреча мэра Азиза Суракматова и журналиста Канышай Мамыркуловой прошла в тёплой атмосфере

Болеющая и радеющая за кыргызский язык журналист Канышай Мамыркулова, как известно, на протяжении продолжительного времени выступает против разгильдяйского отношения в правовом и законодательном аспектах к государственному языку.





Болеющая и радеющая за кыргызский язык журналист Канышай Мамыркулова, как известно, на протяжении продолжительного времени выступает против разгильдяйского отношения в правовом и законодательном аспектах к государственному языку.

Сегодня мэр бишкека Азиз Суракматов организовал встречу с журналистом Канышай Мамыркуловой. О том, как прошла встреча, Канышай Мамыркулова поведала fakt.kg:

"Встреча с мэром прошла в теплой атмосфере. Примечательно, что Азиз Эмильбекович на протяжении всей встречи общался на кыргызском языке. Обсудили как политические, так и правовые аспекты родного языка. С мэром города Бишкека мы друг друга поняли правильно. У меня нет личной обиды, внутренней неудовлетворенности или чего-то против исполняемой работы мэра. Такая ситуация вызвана исключительно неточным решением ЦИК. Завтра этот вопрос будет рассмотрен на заседании фракции "Ата Мекен". Как сказал мэр, ситуация будет рассмотрена в соответствии с решением, которое вынесет указанная фракция. Что касается прохождения "Кыргызтеста", то мэр не сказал однозначно, что не пройдет. Однако заметно, что подготовка к сдаче теста хорошая", - сказала Мамыркулова.

В конце встречи мэр подарил Канышай Мамыркуловой собрание сочинений Ч. Айтматова.

Руководитель аппарата мэрии города Бишкека Балбак Тулобаев сообщил по поводу встречи следующее: "Мэр пригласил Канышай, чтобы выслушать ответы на следующие вопросы: В чём проблема этого человека? Почему создалась такая проблема? На сегодняшней встрече Канышай Мамыркулова отметила, что вопрос заключён в таких-то законах. Меня обвиняют, почему я не даю мэру пройти экзамен. Как руководитель аппарата я должен четко следовать закону", - сказал Тулобаев.

Ранее мы писали об обращении Канышай Мамыркуловой с обжалованием в Бишкекский межрайонный суд. Когда мы спросили у журналиста об итогах ее обжалования, оказалось, что суд отказал в рассмотрении жалобы.

Напомним, причиной обращения журналиста в суд стал тот факт, что итоги экзамена по кыргызскому языку, который кандидат на пост мэра города Бишкека Азиз Суракматов сдавал 21 июля, были признаны "удовлетворительными", несмотря на допущенные грубые ошибки. Мамыркулова заявила, что комиссия по госязыку нарушила закон.

Когда Канышай Мамыркулова обратилась в ЦИК с просьбой назначить повторный экзамен для Азиза Суракматова, комиссия рекомендовала мэру повторную сдачу экзамена. Суракматов принял данную рекомендацию, но повторно экзамен не сдал.

Источник: fakt.kg, gezitter. org