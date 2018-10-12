Товары из Кыргызстана и Казахстана не пустили в Оренбургскую область

За неделю в Оренбургской области России задержали более 400 тонн продуктов из Кыргызстана и Казахстана.



За неделю в Оренбургской области России задержали более 400 тонн продуктов из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщил сайт Россельхознадзора.

Отмечается, что на российско-казахстанском участке государственной границы пресекли 22 попытки незаконного ввоза 429,4 тонны подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска.

Так, в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов (не полностью оформленных и содержащих недостоверные сведения) ввозили 208,8 тонны винограда, свежего перца, репы, редьки, кабачков и огурцов из Казахстана, 81,1 тонны кыргызского перца и 60 тонн узбекской хурмы.

Без фитосанитарного сертификата, подтверждающего качество, безопасность и страну происхождения, ввозили 39,5 тонны свежего перца и дынь. С фитосанитарными сертификатами, сведения в которых не соответствовали информации в транспортных (перевозочных) документах, ввозили 20 тонн казахских дынь и 20 тонн узбекского арахиса.

Весь товар вернули отправителям в Казахстан и Кыргызстан.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/98514/