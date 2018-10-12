Кыргызстанец, сбивший людей в Москве, получил полтора года принудительных работ

Таксист-кыргызстанец, сбивший пешеходов в Москве, получил полтора года принудительных работ. Об этом сообщил ТАСС.



Таксист-кыргызстанец, сбивший пешеходов в Москве, получил полтора года принудительных работ. Об этом сообщил ТАСС.

Тверской суд Москвы рассмотрел уголовное дело в отношении Чынгыза Анарбек уулу в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину. В итоге его приговорили к полутора годам принудительных работ.

Чынгыза Анарбек уулу на три года лишили права управлять транспортом, он должен выплатить 500 тысяч рублей в пользу потерпевших.

Уроженец Кыргызстана Чынгыз Анарбек уулу наехал на людей на Ильинке в первые дни чемпионата мира по футболу. Таксиста обвинили в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Чынгыз Анарбек уулу сбил на тротуаре девять человек, в том числе двух гражданок Мексики. Никто не погиб. После инцидента водитель пытался скрыться, но его задержали. Гражданин Кыргызстана заявил, что задремал и перепутал педаль газа с тормозом, поскольку провел за рулем около 20 часов.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/98570/