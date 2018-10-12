Минсоцразвития Кыргызстана осталось без руководства

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Лунары Мамытовой от должности заместителя министра труда и социального развития.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Лунары Мамытовой от должности заместителя министра труда и социального развития.
Ранее Лунара Мамытова подала заявление об уходе. Напомним, замминистра соцразвития Лунара Мамытова оказалась в эпицентре скандала, связанного со служебными командировками.
24 сентября депутат парламента Аида Касымалиева заявила, что необходимо проверить данные о поездках министра труда и социального развития и ее заместителей. По словам парламентария, на мероприятия и учебу, на которые приглашали специалистов, ездили министр и ее заместители. Аида Касымалиева отметила, что государственные служащие используют дипломатический паспорт и для отдыха.
Сама Мамытова возникший скандал расценивает как борьбу за должности.
8 октября Генеральная прокуратура обнародовала результаты проверки в Минсоцразвития. Касательно Мамытовой было установлено, что она не вовремя сдала диппаспорт в управление человеческими ресурсами министерства.
В первой половине 11 октября указом президента от должности министра труда и социального развития была освобождена Таалайкуль Исакунова. А после скандала с "пьяным дебошем в самолете" ранее была уволена еще одна заместитель министра Зууракан Каденова.
centralasian.org
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