Минсоцразвития Кыргызстана осталось без руководства

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Лунары Мамытовой от должности заместителя министра труда и социального развития.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Лунары Мамытовой от должности заместителя министра труда и социального развития.

Ранее Лунара Мамытова подала заявление об уходе. Напомним, замминистра соцразвития Лунара Мамытова оказалась в эпицентре скандала, связанного со служебными командировками.

24 сентября депутат парламента Аида Касымалиева заявила, что необходимо проверить данные о поездках министра труда и социального развития и ее заместителей. По словам парламентария, на мероприятия и учебу, на которые приглашали специалистов, ездили министр и ее заместители. Аида Касымалиева отметила, что государственные служащие используют дипломатический паспорт и для отдыха.

Сама Мамытова возникший скандал расценивает как борьбу за должности.

8 октября Генеральная прокуратура обнародовала результаты проверки в Минсоцразвития. Касательно Мамытовой было установлено, что она не вовремя сдала диппаспорт в управление человеческими ресурсами министерства.

В первой половине 11 октября указом президента от должности министра труда и социального развития была освобождена Таалайкуль Исакунова. А после скандала с "пьяным дебошем в самолете" ранее была уволена еще одна заместитель министра Зууракан Каденова.





centralasian.org