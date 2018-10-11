Если у Рыскелди закончатся «единицы», мэр Таласа уйдет с должности?..

Есть такой депутат, зовут Рыскелди Момбеков, превратился в «клоуна» кыргызской политики. Привлекает внимание народа к себе заученными словами, словно ученик первого класса, в некоторых случаях делает «резкие движения».





Есть такой депутат, зовут Рыскелди Момбеков, превратился в «клоуна» кыргызской политики. Привлекает внимание народа к себе заученными словами, словно ученик первого класса, в некоторых случаях делает «резкие движения». У этого депутата интересна и биография.

Приехав в город, он был разнорабочим, но в 2003 году вытащил из КГНУ диплом «юриста». Интереснее всего то, что даже с собакой не сыщешь человека, который учился вместе с Момбековым. Мало того, в последнее время всплыли интересные разговоры о том, что номер диплома Момбекова совпадает с номером диплома одного русского джигита. Господин Рыскелди не давал убедительные комментарии по этому поводу.

Как он получил образование – учился или «купил за деньги» - это отдельный разговор. А нам хотелось бы заострить внимание на другом. Хорошо знающие поговаривают, что господин Рыскелди является мастером «шабашки». Говорят, раньше это не бросалось в глаза, но он развил этот навык на посту депутата Жогорку Кенеша. Это мы к тому, что на малой родине, в Таласе Рыскелди Момбекова знают под прозвищем «отдел кадров». Потому что он вмешивается во все кадровые вопросы, начиная от руководителей области, заканчивая секретарями в сельских управах, грозит пальцем местным чиновникам, назначает людей на должности в обмен на «шабашку».

Говорят, таласцы хорошо уловили этот момент и если нужна должность, они говорят: «Пойдем к Ыпыну» (земляки называют Рыскелди Ыпыном). Ладно, если руководитель не работает, его надо сменить, но нельзя заигрывать с его судьбой, чтобы назначить другого человека на его место. В СМИ сообщают, что за свои услуги «отдела кадров» Момбеков получил огромные дивиденды. В общем, разница между Момбековым до 2010 года и нынешним Момбековым, как между небом и землей.

Многие поговаривают, что действующий мэр города Таласа Айдар Жусупбеков пришел на должность благодаря упомянутому «трюку» Рыскелди Момбекова. Теперь депутаты Таласского городского кенеша на протяжении двух месяцев пытаются снять с должности мэра. Появились разговоры, что за нападками в адрес мэра может стоять сам Рыскелди Момбеков. Это мы к тому, что летом этого года депутат ЖК Рыскелди Момбеков прибыл в Талас в сопровождении вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой, «загнал в угол» мэра города Таласа Айдара Жусупбекова со словами: «Твои единицы закончатся грядущей осенью…» Если у мэра закончатся «единицы» и он уйдет с должности, то предполагаемый мэр пополнит «единицы» Момбекова, а потом будет назначен?!

Рыскелди Момбеков привык хватать за шкирку, за глотку неугодных ему руководителей. Летом он изрядно помучился, не сумев зайти к главе правительства Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Это нормальное явление. У премьер-министра «дел больше, чем волос на голове», ведь он несет ответственность за экономику всей страны. Нет у него возможности сидеть с Момбековым и обмениваться пословицами.

Рыскелди Момбеков разгневался, не сумев зайти к Абылгазиеву, он начал точить на него зуб, упрекнул его за то, что он выступал на английском на играх кочевников. Не хочет признавать, что глава правительства был прав, выступая на английском, так как на играх кочевников присутствовали иностранные гости, мероприятие освещали иностранные СМИ.

В общем, не умеющий ходить мирно Момбеков привык «выплескивать на кого-то гнев», когда становится скучно. Разве человечно то, что он через свою газету наносит удар по своим сопартийцам, единомышленникам? Интересно, когда закончатся «единицы» у самого Момбекова, который грозил пальцем мэру Таласа?..

Источник: газета «Мантыш» №49 от 09.10.2018 / стр. 2, gezitter. org