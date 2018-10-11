Вдова Уланбека Эгизбаева родила сына

Не жду от него ничего хорошего, его ждет участь предыдущих мэров, видно, что он любит деньги - 28.1%

Суракматов купил эту должность, и депутаты, и члены комиссии по языку подлизывались к нему, значит, на посту пострается вернуть свои расходы - 34.4%

Он клиент борьбы с коррупцией Жээнбекова: при нем Бишкеку станет хуже - 12.5%

Азиз Суракматов будет достойным мэром! - 18.8%

Голосование по этому опросу закончилось в: 00:00, 03.09.2018 г.

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