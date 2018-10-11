Вдова Уланбека Эгизбаева родила сына

Вдова Уланбека Эгизбаева Сапаргуль Абдинабиева родила. Она родила сына в одном из роддомов Бишкека.
Вдова Уланбека Эгизбаева Сапаргуль Абдинабиева родила. Она родила сына в одном из роддомов Бишкека.
Врачи сообщили, что состояние ребенка и матери удовлетворительное.
Передовой корреспондент радио «Азаттык», специализирующийся на расследованиях журналист Уланбек Эгизбаев скончался в июле текущего года на Иссык-Куле.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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