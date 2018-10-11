В здании МВД КР милиционер сравнил сотрудника СВР с геем и попал в больницу

Инспектора Ленинского РУВД по-борцовски бросили и избили в кабинете министерства внутренних дел. Он написал заявление

Сотрудник Службы внутренних расследований МВД Кыргызстана избил инспектора по службе общественной безопасности Ленинского РУВД Бишкека прямо в здании министерства внутренних дел. Об этом Vesti.kg рассказал сам пострадавший милиционер А.У.

- 3 октября мне позвонил Бакыт - житель участка, на котором я ранее работал участковым, - начал свой рассказ собеседник. - Он сообщил, что с ним желает встретиться сотрудник ГКНБ. Мужчина переживал за свою жизнь и попросил, чтобы я тоже пришел на встречу. Я согласился. Мы встретились с Бакытом на автозаправке, расположенной на пересечении улиц Кулиева и Московская. Через несколько минут туда подъехал серебристый «Лексус», из которого вышел мужчина в гражданской одежде. Он в грубой форме стал требовать у меня документы и заявил, что мне стоит уйти. Я показал удостоверение и заметил, что ему тоже следует представиться. Он также предъявил свое удостоверение. Оказалось, что мужчина на самом деле майор милиции, сотрудник Службы внутренних расследований МВД. Фамилию, правда, я не запомнил.

Милиционер отметил, что подъехавший мужчина начал грубо требовать от Бакыта объяснительную.

- Бакыт был напуган и не хотел писать, - уточнил он. - Человек из СВР МВД обвинял его в том, что тот якобы незаконно продал какую-то машину. Я объяснил майору, что он нарушает правила, и сначала стоит рассказать гражданину о его правах, а потом уже требовать что-то писать. И даже если он откажется - это его право. Но сотрудник СВР стал мне грубить. В свою очередь я предложил, чтобы Бакыт написал объяснительную мне, так как наши отношения были более доверительными. Майор обматерил меня. Мне было очень неудобно. В итоге Бакыт объяснительную все-таки написал, а мне сотрудник СВР сказал, что раз я такой умный, то он поговорит со мной в здании МВД.

Участкового возмутило то, как майор милиции нарушал правила дорожного движения, пока они ехали в Министерство внутренних дел.

- Сотрудник СВР не пристегнулся, проезжал на красный свет светофора, - поделился возмущением собеседник редакции. - И когда возле здания АУЦА его хотел остановить гаишник, он просто мигнул фарами и проехал мимо. После того как мы прибыли в МВД, майор попросил меня подождать около туалета, пока он искал ключи от кабинета. Я зашел в туалет и увидел там троих мужчин в «гражданке», один был большой, с поломанными ушами. По их разговору стало ясно, что самый старший из них также работает в Службе внутренних расследований. Он хвастался, что «раньше имел преступников, а теперь имеет ментов». Я был в форме, мне стало обидно за честь мундира. Этому человеку я тогда сказал, что он наверное гомосексуалист, если так говорит о сношениях с людьми своего пола. Его конечно это взбесило.

А.У. рассказал, что мужчина в ответ на замечание схватил его, поволок в один из кабинетов и стал избивать.

- Он сначала применил против меня борцовский прием, а потом стал бить по голове и спине, - вспоминает милиционер. - Тот сотрудник СВР, который привез меня, тоже находился в кабинете. Он просто стоял и смотрел на происходящее. Меня били, пока я не попросил прощения. А после заставили написать объяснительную. А что я должен был объяснять? Я написал все как было. Им это не понравилось. Я трижды переписывал свои слова и каждый раз писал одно и тоже. В итоге меня отпустили на работу. Позже мне стало плохо и пришлось отпроситься домой. Уже дома сильно заболела спина и стало рвать. Я вызвал скорую. 4 октября меня госпитализировали. До сих пор лежу в больнице.

Пострадавший инспектор Ленинского РУВД А.У. добавил, что уже написал заявление в Первомайское РУВД, однако ему до сих пор неизвестно, проводится ли расследование по данному факту.

Редакция Vesti.kg в свою очередь обратится за комментарием в МВД и будет следить за развитием событий.

Source: https://vesti.kg

