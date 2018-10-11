«Многие чиновники приходят на работу, чтобы посидеть и попить кофе»

Эксперта не удивило, что ГПС, МЧС и полпредство правительства в регионе не смогли точно назвать протяженность границы вдоль реки Чу
Тот факт, что представители отечественных госорганов путаются, указывая протяженность границы вдоль берега реки Чу, удивлять не должен. Об этом в беседе с Vesti.kg сказал военный эксперт, политолог Токтогул Какчекеев.
- Дело в том, что сейчас в компетентных органах очень много родовитых и сановитых назначенцев от политических партий, - сетует он. - Они приходят на работу для того, чтобы посидеть, попить кофе, показать свою важность. А элементарных вещей, таких как смысл их нахождения там, они не знают. Каждый человек, начиная с 6 класса, должен знать географию своей страны. Граждане КР должны знать, какова протяженность границ на юге и севере. Вместе с тем они должны быть знакомы с сопредельными государствами, с их политическим строем, населением, а также понимать, каковы их отношения с нашей страной. Это сейчас мало кто знает.
По мнению эксперта, удивляться некомпетентности нынешних госорганов не стоит.
- Удивляться таким вещам не стоит, - заявил Какчекеев. - Сейчас, отбирая кадры на ту или иную должность, внимание концентрируется не на умственных способностях кандидата, а на его родственных связях, на близости к власти. Таких людей в советское время называли «блатягами» и «пиджаками». Соответственно, ничего предосудительного я здесь не вижу. Это везде так. Если вы когда-нибудь попадете в МВД, поинтересуйтесь у них, как звучит присяга милиционера КР. Думаете, там кто-нибудь знает об этом?
Поясним, что сегодня на заседании ЖК депутат Аалы Карашев попытался узнать у представителей госорганов, какова протяженность границы вдоль берега реки Чу. На что председатель Госпогранслужбы, представитель МЧС и заместитель полпреда правительства в Чуйской области дали народному избраннику три разных ответа.
Vesti. KG
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