Об увольнении Исакуновой: Наконец-то у нас начали уходить цивилизованно

«А то некоторые судятся за кресло, сидят до последнего, даже получив представление суда»

Бывший министр труда и соцразвития Таалайкуль Исакунова поступила правильно, уволившись после скандала в ведомстве. Таким мнением с Vesti.kg поделилась бывший министр труда, занятости и миграции КР, экс-министр по социальной защите населения Айгуль Рыскулова.

- Ее отставка закономерна, - сказала она. - Мы живем в демократическом государстве. Обнародовали столько негативной информации о руководстве министерства, что у общества уже сформировалось мнение о нем. Исакунова не стала ждать, когда ее уволят по статье и ушла сама. Она и бывший замминистра Лунара Мамытова поступили правильно, так они смогли сохранить лицо, насколько это возможно.

Правозащитница Рита Карасартова надеется, что добровольная отставка экс-министра соцразвития – признак зарождения в Кыргызстане культуры цивилизованного ухода с поста. Она напомнила Vesti.kg, что во всем мире чиновник, заподозренный в неправомерных действиях, сначала оставляет должность, и лишь потом доказывает свою невиновность.

- У нас же некоторые судятся, сидят до последнего, даже получив представление, - говорит Карасартова. – Тут дело не в том, что иначе министра погонят. Отставка по собственному желанию означает, что общественное мнение наконец-то имеет значение.

Напомним, ранее ИАА Vesti.kg сообщало, что министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова подала заявление об уходе по собственному желанию. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, освободив ее от занимаемой должности.

Source: https://vesti.kg

