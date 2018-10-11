Сооронбай Жээнбеков считает страны СНГ самой образованной частью планеты

«Вслед за политическими процессами распалось и общее образовательное пространство СНГ», — заявил сегодня президент Кыргызстана на открытии пятого съезда учителей и работников образования стран — членов СНГ.







«Вслед за политическими процессами распалось и общее образовательное пространство СНГ», — заявил сегодня президент Кыргызстана на открытии пятого съезда учителей и работников образования стран — членов СНГ.

По его словам, советская система образования была адекватной потребностям тогдашнего общества и вполне успешно отвечала запросам экономики, социальной жизни, государственного управления и обороны.

«Мы все вместе представляли собой вполне конкурентоспособную систему образования в мире. Наше общее образовательное пространство позволяло перенимать успешные практики друг у друга. Имелись общие площадки, общесоюзные съезды и совещания, где учителя обменивались опытом. Были всесоюзные центры повышения квалификации. Лучшие методики, наработанные в одной союзной республике, распространялись в других республиках», — вспомнил Сооронбай Жээнбеков.

Но с тех пор многое изменилось. В жизнь вошли рыночные отношения, и кардинально изменился рынок труда. Новая жизнь потребовала новую систему образования.

«Я думаю, что страны СНГ и сейчас представляют самую образованную часть нашей планеты. Однако время неумолимо диктует новые требования. Полагаю, что эти требования относятся ко всем странам СНГ. Потому что интеллектуализация любой деятельности в любой современной стране стала общей тенденцией. Сегодня многие страны мира в поиске современной модели образования. Нам необходимо иметь общее образовательное пространство. Это поможет общему развитию наших стран», — заключил глава государства.



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