Языковой вопрос. Все кыргызстанцы должны знать кыргызский и беречь русский

Президент Кыргызстана считает, что все граждане страны должны знать кыргызский язык, но при этом беречь и русский. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на открытии пятого съезда учителей и работников образования стран — членов СНГ.



Президент Кыргызстана считает, что все граждане страны должны знать кыргызский язык, но при этом беречь и русский. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на открытии пятого съезда учителей и работников образования стран — членов СНГ.

По его словам, в многонациональном Кыргызстане через образование происходит гармоничная интеграция ценностей разных культур и языков, этнических и религиозных сообществ. При этом задачей государственной важности является знание всеми гражданами страны кыргызского языка.

Кыргызстан является одной из стран, где граждане свободно говорят на языке Пушкина и Достоевского. Мы это считаем духовным богатством нашего общества. Я убежден, что это достояние мы должны беречь и умножать. - Сооронбай Жээнбеков



«Кыргызский язык, как государственный язык Кыргызстана, должен выполнять функцию национального единения. В Кыргызстане созданы все условия для сохранения и развития языков, традиций всех национальностей, проживающих в нашей стране. В нашей Конституции закреплен принцип владения нашими гражданами государственным, официальным и одним из мировых языков. У нас русский язык имеет статус официального», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.





Ссылка: https://24.kg/vlast/98486/