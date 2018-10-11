К дню учителя ОсОО “Альянс Алтын” организовало поздравление учителей сельских школ

Бишкек, “Саясат. kg”. Ежегодно в честь Дня учителя ОсОО «Альянс Алтын» совместно с руководством средних школ Бекмолдоевского сельского округа определяет лучших учителей и организовывает их поздравление с профессиональным праздником.

Ежегодно в честь Дня учителя ОсОО «Альянс Алтын» совместно с руководством средних школ Бекмолдоевского сельского округа определяет лучших учителей и организовывает их поздравление с профессиональным праздником. В текущем году в числе отличившихся Д. Султанова, Б. Камчыбекова, О. Качкыналиев.из СШ им. ЖумагулуулуАлымкула, Н.Субанбекова, А.Баялиева, Д.Сейдакматов из СШ им. А.Борубаева, К.Тагайматов, С. Керимбекова из СШ им. Хан-Бурго, Н.Умоткулова, С.Баймырзаева из СШ им. Г. Орозалиева. Всем им 5 октября представителями ОсОО «Альянс Алтын» совместно с главой местной управы в торжественной обстановке были вручены денежные премии с пожеланиями дальнейших успехов в деле воспитания подрастающего поколения.