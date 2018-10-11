К дню учителя ОсОО “Альянс Алтын” организовало поздравление учителей сельских школ

Бишкек, “Саясат. kg”. Ежегодно в честь Дня учителя ОсОО «Альянс Алтын» совместно с руководством средних школ Бекмолдоевского сельского округа определяет лучших учителей и организовывает их поздравление с профессиональным праздником.
Ежегодно в честь Дня учителя ОсОО «Альянс Алтын» совместно с руководством средних школ Бекмолдоевского сельского округа определяет лучших учителей и организовывает их поздравление с профессиональным праздником. В текущем году в числе отличившихся Д. Султанова, Б. Камчыбекова, О. Качкыналиев.из СШ им. ЖумагулуулуАлымкула, Н.Субанбекова, А.Баялиева, Д.Сейдакматов из СШ им. А.Борубаева, К.Тагайматов, С. Керимбекова из СШ им. Хан-Бурго, Н.Умоткулова, С.Баймырзаева из СШ им. Г. Орозалиева. Всем им 5 октября представителями ОсОО «Альянс Алтын» совместно с главой местной управы в торжественной обстановке были вручены денежные премии с пожеланиями дальнейших успехов в деле воспитания подрастающего поколения.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!