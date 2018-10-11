Казахстан считает неправомерными ограничения Кыргызстана на ввоз мяса птицы

Ограничения, введенные Кыргызстаном на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей являются неправомерными. Такое заявление на своем сайте опубликовало Министерство сельского хозяйства Казахстана.
Ограничения, введенные Кыргызстаном на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей являются неправомерными. Такое заявление на своем сайте опубликовало Министерство сельского хозяйства Казахстана.
По его данным, в Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано, а карантин птиц по болезни Ньюкасла, объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, снят 19 сентября 2018 года.
Как отмечается, соответствующее письмо казахская сторона направила в адрес Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР.
Напомним, ранее Кыргызстан ввел временные ограничения на ввоз мясо курицы из Казахстана в связи с подозрением на высокопатогенный птичий грипп в приграничных с Кыргызстаном областях. Казахской стороне был направлен запрос для уточнения информации об эпизоотической ситуации. В Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности республики отмечали, что в зависимости от ответа казахской стороны ограничения будут продлены или сняты.
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