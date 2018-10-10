Работникам культуры повысили оклады

Работникам культуры, искусства и образования в Кыргызстане на 80 процентов повысили оклады.
Работникам культуры, искусства и образования в Кыргызстане на 80 процентов повысили оклады. Постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
В постановление «О введении новой системы оплаты труда работников учреждений культуры, искусства и информации» от 19 января 2011 года внесли изменение, предусматривающее установление коэффициента кратности к должностным окладам в размере 1,8: работникам Кыргызского национального академического драматического театра имени Т. Абдумомунова; Государственного национального русского театра драмы КР имени Ч. Айтматова; Ошского национального драматического театра имени С. Ибраимова; Национального исторического музея КР; Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г. Айтиева; Национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо»; Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Т. Океева Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма. На столько же повысили оклады профессорско-преподавательского состава, концертмейстеров и иллюстраторов Бишкекского хореографического училища имени Ч. Базарбаева, Кыргызского государственного музыкального училища имени М. Куренкеева, Кыргызского государственного художественного училища имени С. Чуйкова, Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы.
Источник: https://delo.kg/rabotnikam-kultury-povysili-oklady/
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