Эльвира Сурабалдиева: Председатель ФУГИ отлично понял, кого я имела в виду

Депутат выступает за полный отказ от сдачи в аренду государственных объектов развлекательным предприятиям

Ни одного сантиметра государственной площади не сдавать в аренду развлекательным предприятиям. За это выступает депутат Эльвира Сурабалдиева (СДПК), о чем она сообщила Vesti.kg.

- Многие госпредприятия арендуют коммерческие помещения, - сказала парламентарий. – Есть проблемы с размещением социальные объектов – не открываются филиалы государственных больниц, каких-нибудь курсов для ЛОВЗ, курсов профориентации. А государственную площадь в это время занимают кафе и рестораны.

Накануне на заседании комитета по фискальной и экономической политике Сурабалдиева призвала председателя Фонда по управлению госимуществом Рената Тулебердиева обратить внимание на тот факт, что, по его же словам, 2 тыс. 566 объектов госсобственности общей площадью 107 тыс. квадратных метров сдают развлекательным предприятиям: барам, ресторанам, кафе.

«Вдумайтесь, пожалуйста, в эту цифру. Есть множество других предпринимателей, которые хотят получить квадратуру, а также госорганы. Вы прекрасно знаете, кто стоит за этим», - сказала она.

Впрочем, сюда входят также банкоматы, но депутат усомнилась, что они играют значительную роль в данном случае.

- Я думаю, председатель ФУГИ прекрасно понял, кого я имела в виду, - пояснила она Vesti.kg. - Там есть некоторые аффилированные лица, которые сдают площадь «своим людям». Стоимость аренды в Бишкеке очень разнится. Как проходят тендеры – никому не известно. В столице каждый квадратный сантиметр – на вес золота. Так что бизнесмену без связей очень трудно будет арендовать помещение.

По словам Сурабалдиевой, сейчас она ждет от ФУГИ детальную информацию по этому вопросу.



Vesti. KG