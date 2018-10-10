           
Подробности
Общество
Просмотров: 11

Эльвира Сурабалдиева: Председатель ФУГИ отлично понял, кого я имела в виду

Депутат выступает за полный отказ от сдачи в аренду государственных объектов развлекательным предприятиям

 

Ни одного сантиметра государственной площади не сдавать в аренду развлекательным предприятиям. За это выступает депутат Эльвира Сурабалдиева (СДПК), о чем она сообщила Vesti.kg.

 

- Многие госпредприятия арендуют коммерческие помещения, - сказала парламентарий. – Есть проблемы с размещением социальные объектов – не открываются филиалы государственных больниц, каких-нибудь курсов для ЛОВЗ, курсов профориентации. А государственную площадь в это время занимают кафе и рестораны.

Накануне на заседании комитета по фискальной и экономической политике Сурабалдиева призвала председателя Фонда по управлению госимуществом Рената Тулебердиева обратить внимание на тот факт, что, по его же словам, 2 тыс. 566 объектов госсобственности общей площадью 107 тыс. квадратных метров сдают развлекательным предприятиям: барам, ресторанам, кафе.

 

«Вдумайтесь, пожалуйста, в эту цифру. Есть множество других предпринимателей, которые хотят получить квадратуру, а также госорганы. Вы прекрасно знаете, кто стоит за этим», - сказала она.

 

Впрочем, сюда входят также банкоматы, но депутат усомнилась, что они играют значительную роль в данном случае.

 

- Я думаю, председатель ФУГИ прекрасно понял, кого я имела в виду, - пояснила она Vesti.kg. - Там есть некоторые аффилированные лица, которые сдают площадь «своим людям». Стоимость аренды в Бишкеке очень разнится. Как проходят тендеры – никому не известно. В столице каждый квадратный сантиметр – на вес золота. Так что бизнесмену без связей очень трудно будет арендовать помещение.

 

По словам Сурабалдиевой, сейчас она ждет от ФУГИ детальную информацию по этому вопросу.

 

 

 

 
Vesti. KG

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить