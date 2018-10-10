Подсудимый «жених» утверждает, что не убивал Бурулай ножом

Пострадавшая сторона требует компенсацию в размере 2 млн сомов
В Свердловском райсуде Бишкека состоялось очередное слушание по делу об убийстве 19-летней Бурулай Турдали кызы.
Как сообщает maralfm.kg, подсудимый Марсбек Бодошев признал, что дважды похищал девушку. Однако он утверждает, что не убивал ее ножом.
В ходе процесса адвокаты пострадавшей стороны потребовали компенсацию в размере 2 млн сомов.
Напомним, 19-летняя Бурулай Турдали кызы 29 мая была убита в здании Жайыльского РОВД. По версии следствия, ее зарезал Марсбек Бодошов, похитивший девушку для вступления в брак.
Source: https://vesti.kg/
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