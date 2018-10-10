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Мэр Бишкека встретится с активисткой, требующей от него пересдать экзамен по кыргызскому

Глава аппарата столичного муниципалитета подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет о попытке Азиза Суракматова подкупить Канышай Мамыркулову

 

Гражданская активистка Канышай Мамыркулова подала заявление на правительство и председателя Центризбиркома, аргументируя свои действия тем, что чиновники нарушают нормы 99-ой статьи Конституции. После чего, по ее словам, ей позвонил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

 

Разговор градоначальника с Мамыркуловой случился вчера вечером. Об этом Vesti.kg сообщил руководитель аппарата столичной мэрии Балбак Тулобаев.

 

- Мы вчера после работы сидели, обсуждали вопросы, - рассказал он. -  Мэр спросил, знаю ли я Канышай Мамыркулову. После моего утвердительного ответа, он попросил связаться с ней. Они разговаривали на идеальном кыргызском. Потом Суракматов сказал ей: «Я вас знаю по прессе. А может с вами встретимся, познакомимся и обсудим этот вопрос?».

 

По словам Балбака Зарлыковича, встреча мэра с гражданской активисткой должна состояться завтра, 11 октября.

 

- Мы завтра организуем им встречу, - поделился Тулобаев. - Но  это не означает, что мэр города хочет подкупить Канышай, чтобы та отказалась от своих слов. Они просто хотят обсудить этот вопрос. Фракция «Ата Мекен» пригласила меня в ЖК на 12-е число, где будет вынесено окончательное решение о пересдаче мэром Бишкека экзамена по государственному языку.

 

Руководитель аппарата столичной мэрии в заключение заявил, что никакие нормы Конституции при этом не нарушены.

 

По мнению Канышай Мамыркуловой, кроме мэра Бишкека «Кыргызтест» должны были пройти также мэр Оша и акыйкатчы Токон Мамытов.

 

Напомним, что ранее столичный муниципалитет заявил, что Азиз Суракматов не будет пересдавать экзамен по кыргызскому языку, поскольку нет юридических оснований исполнять соответствующую рекомендацию ЦИК.
 
 
 

 

Source: https://vesti.kg/  
 

           

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