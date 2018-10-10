Мэр Бишкека встретится с активисткой, требующей от него пересдать экзамен по кыргызскому

Глава аппарата столичного муниципалитета подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет о попытке Азиза Суракматова подкупить Канышай Мамыркулову
Гражданская активистка Канышай Мамыркулова подала заявление на правительство и председателя Центризбиркома, аргументируя свои действия тем, что чиновники нарушают нормы 99-ой статьи Конституции. После чего, по ее словам, ей позвонил мэр Бишкека Азиз Суракматов.
Разговор градоначальника с Мамыркуловой случился вчера вечером. Об этом Vesti.kg сообщил руководитель аппарата столичной мэрии Балбак Тулобаев.
- Мы вчера после работы сидели, обсуждали вопросы, - рассказал он. - Мэр спросил, знаю ли я Канышай Мамыркулову. После моего утвердительного ответа, он попросил связаться с ней. Они разговаривали на идеальном кыргызском. Потом Суракматов сказал ей: «Я вас знаю по прессе. А может с вами встретимся, познакомимся и обсудим этот вопрос?».
По словам Балбака Зарлыковича, встреча мэра с гражданской активисткой должна состояться завтра, 11 октября.
- Мы завтра организуем им встречу, - поделился Тулобаев. - Но это не означает, что мэр города хочет подкупить Канышай, чтобы та отказалась от своих слов. Они просто хотят обсудить этот вопрос. Фракция «Ата Мекен» пригласила меня в ЖК на 12-е число, где будет вынесено окончательное решение о пересдаче мэром Бишкека экзамена по государственному языку.
Руководитель аппарата столичной мэрии в заключение заявил, что никакие нормы Конституции при этом не нарушены.
По мнению Канышай Мамыркуловой, кроме мэра Бишкека «Кыргызтест» должны были пройти также мэр Оша и акыйкатчы Токон Мамытов.
Напомним, что ранее столичный муниципалитет заявил, что Азиз Суракматов не будет пересдавать экзамен по кыргызскому языку, поскольку нет юридических оснований исполнять соответствующую рекомендацию ЦИК.
Source: https://vesti.kg/
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