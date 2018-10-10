Канышай Мамыркулова подала в суд на правительство и ЦИК — нарушают Конституцию

Гражданская активистка Канышай Мамыркулова подала заявление на правительство и председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабекову за нарушение норм Конституции.
Гражданская активистка Канышай Мамыркулова подала заявление на правительство и председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабекову за нарушение норм Конституции. Информацию она подтвердила 24.kg.
По ее словам, правительство утвердило положение о системе определения уровня владения госязыком «Кыргызтест» и положение об уровнях и объеме обязательного владения государственным языком для лиц, занимающих государственные и муниципальные должности.
«В 99-й статье Конституции четко написано, что все постановления и указы правительства подлежат обязательному исполнению. Однако, несмотря на это, ЦИК принимает решение рекомендовать мэру Бишкека Азизу Суракматову пройти «Кыргызтест». Разве можно рекомендовать то, что по закону должно обязательно выполняться? Поэтому я подала заявление в Межрайонный суд Бишкека, отметив нарушение норм Конституции», — сказала она.
Канышай Мамыркулова считает, что, кроме мэра Бишкека, «Кыргызтест» должны были пройти мэр Оша и акыйкатчи Токон Мамытов.
«Вчера, после того как я подала в суд, мне позвонил Азиз Суракматов. Он сказал, что не отказывается пройти «Кыргызтест», — сообщила Канышай Мамыркулова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/98351/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!