Канышай Мамыркулова подала в суд на правительство и ЦИК — нарушают Конституцию

Гражданская активистка Канышай Мамыркулова подала заявление на правительство и председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабекову за нарушение норм Конституции.

Гражданская активистка Канышай Мамыркулова подала заявление на правительство и председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабекову за нарушение норм Конституции. Информацию она подтвердила 24.kg.

По ее словам, правительство утвердило положение о системе определения уровня владения госязыком «Кыргызтест» и положение об уровнях и объеме обязательного владения государственным языком для лиц, занимающих государственные и муниципальные должности.

«В 99-й статье Конституции четко написано, что все постановления и указы правительства подлежат обязательному исполнению. Однако, несмотря на это, ЦИК принимает решение рекомендовать мэру Бишкека Азизу Суракматову пройти «Кыргызтест». Разве можно рекомендовать то, что по закону должно обязательно выполняться? Поэтому я подала заявление в Межрайонный суд Бишкека, отметив нарушение норм Конституции», — сказала она.

Канышай Мамыркулова считает, что, кроме мэра Бишкека, «Кыргызтест» должны были пройти мэр Оша и акыйкатчи Токон Мамытов.

«Вчера, после того как я подала в суд, мне позвонил Азиз Суракматов. Он сказал, что не отказывается пройти «Кыргызтест», — сообщила Канышай Мамыркулова.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/98351/

