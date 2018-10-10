Втоптали в грязь. Инициатор безвизового режима с Китаем сетует на оскорбления

Депутат парламента Махабат Мавлянова сегодня на заседании пожаловалась коллегам, что после ее выступления 4 октября в разделе «Разное», где она предложила ввести безвизовый режим для туристов из Китая, пользователи соцсетей стали ее критиковать.



Депутат парламента Махабат Мавлянова сегодня на заседании пожаловалась коллегам, что после ее выступления 4 октября в разделе «Разное», где она предложила ввести безвизовый режим для туристов из Китая, пользователи соцсетей стали ее критиковать.

По ее словам, она признает и всегда прислушивается к замечаниям по существу, но тут были размещены, причем, как утверждает Махабат Мавлянова, с фейковых аккаунтов, необоснованные нападки и оскорбления.

«Мое достоинство просто втоптали в грязь. Задели мою семью. Так нельзя! Я не спала сутками, очень переживала. Мои слова исказили и устроили натуральную травлю в социальных сетях», — рассказала Махабат Мавлянова.

Особое недовольство у депутата вызвали размещенные в социальных сетях карикатуры на нее.

«За такие карикатуры и обвинения нужно отвечать по закону, я имею в виду тех пользователей соцсетей, которые очерняли меня. Завтра на моем месте может оказаться любой из нас. Я прошу защиты с трибуны Жогорку Кенеша. Прежде чем что-то сказать, я всегда думаю. Но меня начали травить», — заявила Махабат Мавлянова.



Ссылка: https://24.kg/vlast/98359/