Втоптали в грязь. Инициатор безвизового режима с Китаем сетует на оскорбления

Депутат парламента Махабат Мавлянова сегодня на заседании пожаловалась коллегам, что после ее выступления 4 октября в разделе «Разное», где она предложила ввести безвизовый режим для туристов из Китая, пользователи соцсетей стали ее критиковать.
Депутат парламента Махабат Мавлянова сегодня на заседании пожаловалась коллегам, что после ее выступления 4 октября в разделе «Разное», где она предложила ввести безвизовый режим для туристов из Китая, пользователи соцсетей стали ее критиковать.
По ее словам, она признает и всегда прислушивается к замечаниям по существу, но тут были размещены, причем, как утверждает Махабат Мавлянова, с фейковых аккаунтов, необоснованные нападки и оскорбления.
«Мое достоинство просто втоптали в грязь. Задели мою семью. Так нельзя! Я не спала сутками, очень переживала. Мои слова исказили и устроили натуральную травлю в социальных сетях», — рассказала Махабат Мавлянова.
Особое недовольство у депутата вызвали размещенные в социальных сетях карикатуры на нее.
«За такие карикатуры и обвинения нужно отвечать по закону, я имею в виду тех пользователей соцсетей, которые очерняли меня. Завтра на моем месте может оказаться любой из нас. Я прошу защиты с трибуны Жогорку Кенеша. Прежде чем что-то сказать, я всегда думаю. Но меня начали травить», — заявила Махабат Мавлянова.
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