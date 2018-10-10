ФСБ России выявила «спящую» ячейку террористов из Центральной Азии

Сотрудники ФСБ в Томской области выявили и задержали членов так называемой спящей ячейки запрещенной в России международной террористической организации, участвующей в боевых действиях в Сирии.



Сотрудники ФСБ в Томской области выявили и задержали членов так называемой спящей ячейки запрещенной в России международной террористической организации, участвующей в боевых действиях в Сирии. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на региональное Управление ФСБ.

По их данным, в отношении лидера ячейки, гражданина одной из стран Центральноазиатского региона, возбуждено уголовное дело по статье «Склонение к участию в террористической деятельности» УК РФ.

Указанная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

«Установлено, что злоумышленник в ходе устных бесед, а также посредством электронной переписки в мессенджере Telegram склонял лица из своего окружения к участию в террористической деятельности на территории Сирии. При этом вербовщик осознавал, что сформированная им группа лиц может быть использована для совершения преступлений террористического характера и на территории России», — сообщили в ведомстве.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали еще трех членов террористической ячейки из числа соотечественников вербовщика. Выявляются дополнительные связи обвиняемого в террористических структурах, добавили в ведомстве.



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