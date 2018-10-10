Министр Исакунова без разрешения побывала в США…

Генпрокуратура сообщила, что в 2017 году министр социального развития Таалайгуль Исакунова без разрешения премьер-министра, с использованием дипломатического паспорта побывала в США. Сообщается, что 6-9 ноября прошлого года Исакунова взяла отпуск, направилась в США, а потом и в Аргентину.





Генпрокуратура сообщила, что в 2017 году министр социального развития Таалайгуль Исакунова без разрешения премьер-министра, с использованием дипломатического паспорта побывала в США. Сообщается, что 6-9 ноября прошлого года Исакунова взяла отпуск, направилась в США, а потом и в Аргентину. Кроме того, несмотря на возражение со стороны правительства, Исакунова участвовала и на мероприятии в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, Генпрокуратура установила, что недавно уволенная со скандалом заместительница министра социального развития Зууракан Каденова использовала дипломатический паспорт во время поездок в Иран и Южную Корею по личным делам. По данным главного надзорного органа, с 2017 года по сентябрь текущего года руководство Министерства социального развития 26 раз выезжало за границу. Министр Исакунова выезжала 9 раз, замминистра Зууракан Каденова – 10 раз, замминистра Лунара Мамытова – 3 раза, Жылдыз Полотова – 4 раза. Если только глава правительства не закроет на это глаза, упомянутые так называемые руководители должны лишиться работы за такие выходки.

Источник: газета «Фабула пресс» №65 от 09.10.2018 / стр. 2, gezitter. org