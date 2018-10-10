Касымалиева: Зайду к главе правительства по вопросу министра соцразвития

Депутата Аиду Касымалиеву удивляет отсутствие реакции премьер-министра на действия министра труда и социального развития.





Депутата Аиду Касымалиеву удивляет отсутствие реакции премьер-министра на действия министра труда и социального развития. Об этом народная избранница заявила в интервью радио "Марал":

"По всей видимости, надо встретиться с главой правительства и лично ему объяснить. Я полагала, что пресс-служба премьер-министра доводит до него информацию о происходящих в обществе событиях. Теперь собираюсь сама зайти к премьер-министру".

По словам депутата, полное безмолвие уменьшает доверие к власти, правительству.

"Я привела все факты. Неужели в самом начале, когда не последовала отставка, не почувствовали беспринципного отношения? Меня удручает этот момент. Министр Таалайгуль Исакунова создала в коллективе негативную атмосферу, обвиняет сотрудников в том, что они "информируют депутатов". Я надеюсь, что дела в этом министерстве будут доведены до конца, иначе снизится доверие народа к власти", - сказала Касымалиева.

Также необходимо рассмотреть ответственность министра труда и соцразвития по инциденту с участием бывшего ее заместителя Зууракан Каденовой, добавила народная избранница.

"Необходимо рассмотреть юридическую ответственность. Нельзя ограничиться только увольнением. Необходимо рассмотреть и этическую ответственность", - считает депутат.

Напомним, о том, что 22 сентября Зууракан Каденова села в самолет в аэропорту Сеула в нетрезвом виде первой сообщила на своей странице в Фейсбуке депутат Аида Исмаилова. В этот же день инцидент подтвердило посольство Кыргызстана в Южной Корее. Вскоре после этого глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Каденовой от должности заместителя министра труда и социального развития.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org