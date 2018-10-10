Поднятый Мавляновой вопрос резонный или есть некая закавыка?

Депутат Махабат Мавлянова ошиблась в словах, заявив с трибуны парламента о необходимости безвизового режима для китайских граждан, данная инициатива вызвала бурное обсуждение в соцсетях, снова подняв тему китайцев в Кыргызстане.





Депутат Махабат Мавлянова ошиблась в словах, заявив с трибуны парламента о необходимости безвизового режима для китайских граждан, данная инициатива вызвала бурное обсуждение в соцсетях, снова подняв тему китайцев в Кыргызстане.

70% прибывших в Кыргызстан из зарубежных стран мигрантов составляют китайцы. Сколько в стране китайских граждан и чем они заняты?

Ошибка в словах...

Представитель фракции "Республика - Ата-Журт" Махабат Мавлянова вынуждена давать комментарии по своей инициативе, поясняя, что она имела в виду введение безвизового режима не для всех граждан Китая, а для туристических групп из КНР:

"Здесь я должна уточнить, что имела в виду введение безвизового режима не для всех китайских граждан. Здесь речь идёт о безвизовом режиме исключительно для китайских туристов. Например, не будем ходить далеко, возьмём ближние к нам Казахстан и Россию. На протяжении 15 лет между этими странами есть взаимные соглашения. Так, если какая-либо компания, намерена привести из Китая группу в составе 30-40 туристов, она гарантирует, что группа выедет в этом же составе", - говорит депутат в видео, распространенном пресс-службой Жогорку Кенеша.

Тем не менее в социальных сетях набирают обороты протестные заявления по инициативе депутата, пусть даже она касается только китайских туристов. В подавляющей части комментариев отмечается, что граждане соседней страны и без того заполонили Кыргызстан законными и незаконными путями.

Говорят цифры

Как сообщил Би-Би-Си представитель Службы миграции Канат Султанов, в этом году заполнено 72,4% квот, утвержденных правительством на трудовую деятельность в Кыргызстане, разрешительные документы на работу на территории страны выданы 11 931 иностранному ражданину:

"Среди получивших разрешение есть граждане из 88 стран мира. Большую часть составляют граждане КНР. 77,4% или около 9000 – это китайские специалисты".

Для сравнения: граждан Турции среди получивших разрешение – 6,7 процента, граждан Южной Кореи – 2,3 процента, остальные – граждане из других стран.

По данным Государственной службы миграции, в этом году разрешение на ведение трудовой деятельности на территории Кыргызстана получили 14 768 граждан иностранных государств, из них 11 593 – граждане Китая.

Как показывает анализ распределения трудовых квот, 80% приходится на китайцев.

В основном граждане КНР привлекаются в Кыргызстане к работам в горнорудной отрасли и дорожном строительстве.

В прошлом году больше всего рабочих квот было выдано сотрудникам компании China Road, которая строит и ремонтирует дороги. Затем идёт ТВЕА проводившая реконструкцию ТЭЦ Бишкека: в 2017 году компании было выдано разрешение на 354 работника.

Китайцы также занимаются поставками товаров со своей родины, подвизаясь в коммерции.

"У китайцев нет даже паспорта, не говоря о разрешении".

О том, что свыше 70% прибывающих в Кыргызстан мигрантов составляют китайцы, было сказано и на заседании Координационного антикоррупционного совета в 2015 году.

На заседании, помимо прочих вопросов, речь шла о коррупционных схемах при принятии мигрантов, приезжающих из других стран в Кыргызстан.

Согласно информации, часть иностранных мигрантов выбирает незаконный путь прибытия в Кыргызстан.

"Есть нарушители пограничного режима. 4-5 лет тому назад мы комиссией совместно с другими общественными объединениями провели проверку. В Нарынской и Чуйской областях выявили китайских граждан, не имеющих никаких документов, даже паспорта. Такие же рабочие были и в компании China Road, которая в тот момент строила дорогу в Бооме. Не было даже удостоверяющих личность документов, не говоря уже о разрешительных бумагах", - говорил гражданский активист Тимур Саралаев.

На заседании координационного совета было сказано, что в таких случаях органам по выдаче соответствующих документова, в том числе правоохранительным, дают деньги в размере около полутора тысяч долларов.

По предоставленным до этого времени посольством Китая в Кыргызстане данным, на территории страны находится приблизительно 20 000 китайских граждан.

До этого времени происходили разногласия между приехавшими в Кыргызстан на работу китайскими гражданами и местным населением, дело доходило до массовых драк.

Так, в январе 2013 года произошло массовое столкновение в узгенском селе Куршаб между китайскими рабочими из компании ТВЕА и местными жителями, несколько человек попали в больницу.

В августе того же года возник конфликт между китайцами, строящими дорогу в Нарыне, и местными жителями. По словам последних, причиной инцидента стал наезд на сельского жителя водителем-китайцем.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си, gezitter. org