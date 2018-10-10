Готова вернуться на должность Анара Мамбеталиева, раскрывшая дурные дела своего руководства

Незаконно снятая с должности сотрудница Госэкотехинспекции сообщила, что как и раньше любит свою работу, но пока не получила письмо о восстановлении в должности.
Незаконно снятая с должности сотрудница Госэкотехинспекции сообщила, что как и раньше любит свою работу, но пока не получила письмо о восстановлении в должности. Бывший пресс-секретарь Государственной инспекции по экологической и технической безопасности ожидает письма.
- Предложение еще не поступило, но я готова вернуться и работать. Люблю свою работу и с удовольствием бы потрудилась, - сказала она.
Напомним, рабочая комиссия аппарата президента заключила, что Анара Мамбеталиева незаконно была снята с должности.
Ранее Анара Мамбеталиева публично заявила, что была снята с должности в связи с тем, что начала говорить о коррупции в Госэкотехинспекции. Кроме того, она назвала имена коррупционеров. Некоторые из упомянутых ей фактов были подтверждены.
Источник: газета «Мантыш» №49 от 09.10.2018 / стр. 4, gezitter. org
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