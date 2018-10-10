В сферу энергетики поступили кредиты на общую сумму в 128 млрд сомов, погашено только 22% от этой суммы

Предприятиям, работающим в сфере энергетики, были направлены кредиты на общую сумму в 128 млрд 635 млн сомов, а погашено только 22% от этой суммы.





Предприятиям, работающим в сфере энергетики, были направлены кредиты на общую сумму в 128 млрд 635 млн сомов, а погашено только 22% от этой суммы.

Такую информацию озвучил председатель Счетной палаты Улукбек Марипов в ходе заседания парламента по бюджету и финансам. По его словам, основная часть кредитов берется в сферу энергетики. Предприятия «Электрические станции» и Национальная электрическая сеть взяли кредиты, превысившие балансный счет предприятия. Счетная палата сообщает, что последние отчеты были направлены в Генпрокуратуру и на рассмотрение правительства.

Кроме того, выявлены фальсификации на сумму 637 млн сомов внешнего долга.

Источник: газета «Мантыш» №49 от 09.10.2018 / стр. 4, gezitter. org