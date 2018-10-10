На день рождения Туйгунаалы Абдраимова зарезали трех лошадей

Как пишут местные средства массовой информации, глава Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов отпраздновал свой день рождения.

Как пишут местные средства массовой информации, глава Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов отпраздновал свой день рождения. Пришли выразить почтение и поздравить областного губернатора главы сельских управ, акимы, сотрудники прокуратуры и даже отдельные депутаты Жогорку Кенеша. Абдраимов переплюнул всех чиновников в праздновании своего дня рождения: были установлены юрты, зарезаны три лошади.

Еще вчера наш президент Сооронбай Жээнбеков призывал чиновников отказаться от больших празднеств, а депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жамангулов предлагал хотя бы на год ввести мораторий на всяческие тои. Однако уважаемому губернатору Чуйской области – нашему Туйгунаалы байке – дела до этого нет, по всей видимости, слышал, но делает вид что не слышал. Похоже, забыл, что подобные новости распространяются быстрее ветра.

Ладно с Абдраимовым, пусть празднует свой день рождения. А что там делают те бедолаги, как будто отец им наследовал оказывать почести и "поздравлять". Эй, бедный мой народ! Мы сами портим наших начальников, подлизываясь и угождая. Недаром депутат Алтынбек Сулайманов предлагал в Жогорку Кенеше упразднить акимиаты. Знает про подхалимов, поэтому говорит. Все мы беспечно живем сегодняшним днем, а про завтрашний день никто не подумает. А ведь не век сидит на должности губернатор Чуйской области!

Источник: fakt.kg, gezitter. org