Салянова сама ковыряется в своей ране…

Уши Аиды Саляновой показались за несколькими скандальными делами, но она всегда считает себя «белой вороной» и хорошо умеет сваливать вину на других.
Уши Аиды Саляновой показались за несколькими скандальными делами, но она всегда считает себя «белой вороной» и хорошо умеет сваливать вину на других. Она прокомментировала заявление финансового консультанта Бакиевых Гуревича о том, что Бакиевы вывезли из страны 200-300 млн долларов. «Из страны вывезли больше 200-300 млн долларов, о которых говорит Гуревич», - сказала она.
Возникает вопрос – может поэтому госпожа Аида, будучи министром юстиции, продлила адвокатскую лицензию Алексея Елисеева, адвоката Максима Бакиева?.. Были же разговоры о том, что Бакиевы были заинтересованы в продлении адвокатской лицензии Елисеева для решения вопроса вывоза финансов из страны. А не ковыряется ли Салянова в своей же ране?..
Источник: газета «Фабула пресс» №65 от 09.10.2018 / стр. 2, gezitter. org
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