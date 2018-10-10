Салянова сама ковыряется в своей ране…

Уши Аиды Саляновой показались за несколькими скандальными делами, но она всегда считает себя «белой вороной» и хорошо умеет сваливать вину на других.





Уши Аиды Саляновой показались за несколькими скандальными делами, но она всегда считает себя «белой вороной» и хорошо умеет сваливать вину на других. Она прокомментировала заявление финансового консультанта Бакиевых Гуревича о том, что Бакиевы вывезли из страны 200-300 млн долларов. «Из страны вывезли больше 200-300 млн долларов, о которых говорит Гуревич», - сказала она.

Возникает вопрос – может поэтому госпожа Аида, будучи министром юстиции, продлила адвокатскую лицензию Алексея Елисеева, адвоката Максима Бакиева?.. Были же разговоры о том, что Бакиевы были заинтересованы в продлении адвокатской лицензии Елисеева для решения вопроса вывоза финансов из страны. А не ковыряется ли Салянова в своей же ране?..

Источник: газета «Фабула пресс» №65 от 09.10.2018 / стр. 2, gezitter. org