На разработку детальной планировки Бишкека было затрачено 24 млн сомов

На разработку проекта детальной планировки центральной части города Бишкека мэрия затратила 24 млн сомов.
На разработку проекта детальной планировки центральной части города Бишкека мэрия затратила 24 млн сомов. Об этом в ходе обсуждения упомянутого проекта сообщил градоначальник Азиз Суракматов.
По его словам, работа по детальной планировке центральной части города началась в 2013 году, а соглашение было подписано в 2014 году.
Источник: газета «Мантыш» №49 от 09.10.2018 / стр. 7, gezitter. org
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