Смерть девочки на приеме у врача. Отец ребенка рассказал подробности "лечения"

В поликлинике №8 Бишкека умерла 16-летняя девочка.

По данным Минздрава, у пациентки пошла отрицательная реакция на один из препаратов. По предварительным данным, у девочки случился анафилактический шок. Для установления причин смерти проводится экспертиза.

Отец девочки Уларбек не согласен с предварительными выводами Минздрава. Он рассказал Kaktus.media, как все произошло:

- 29 августа дочка сказала, что у нее болит голова в затылочной части. До этого она ничем никогда не болела, ни на что не жаловалась. Мы состоим на учете в Центре семейной медицины №8. И обратились туда, чтобы понять, в чем причина боли. Там нас перенаправили к невропатологу. В свою очередь невропатолог направил нас в диагностический центр, расположенный рядом, на магнитно-резонансную томографию. Там сделали снимки и сказали, что результаты отдадут врачу-невропатологу. Сам врач сказал подойти на следующий день утром.

Когда мы снова пришли к нему на прием, врач-невропатолог снимок показал и стал звонить в диагностический центр. Я спросил: "А вы сами не видите, что ли, что там?" Он ответил: "Я сейчас узнаю". Что ему там по телефону говорили, не знаю. Но врач сказал: "Да вы что?", положил трубку и объяснил, что у дочки инсульт. Я очень удивился, ведь никаких заболеваний у девочки не было. Невропатолог добавил, что в мозге у дочки появились кисты. Я попросил направление в стационар, где умеют лечить подобное. На что невропатолог сказал, что 35 лет работает и вылечивал людей, у которых даже ноги и руки отказывали. "Я сам буду лечить. У меня 35 лет стажа", - сказал. Я два раза просил направление, без которого в другую больницу нас не приняли бы. Но врач ни в какую.

Тогда я сказал: "Ладно, назначьте". Он попросил у меня 10 тыс. сомов. Я дал на руки. Не в кассу. Никто мне чек не выписал. Врач позвонил медсестре, и она принесла лекарства, капельницы. Я даже не знаю, что это за препараты были. Не разбираюсь же. Они положили все лекарства в холодильник и сказали, что начнут лечение на следующий день. Сказали, что будут ставить капельницы и делать уколы в шею с двух сторон. Я еще сказал, что дочка маленькая. Выдержит ли она эти уколы? Невропатолог на это ответил, что без этих уколов ребенка не вылечить.

Первый день все прошло нормально. На следующий день тоже все было в порядке. 1 сентября старшую дочку нужно было отвезти в академию, куда она поступила. Я утром обеих взял, чтобы по пути заехать на процедуры и потом в академию. Перед моей дочкой в процедурной еще одной девушке делали уколы. Ее брат вышел. Я спросил, все ли хорошо, он сказал, что да. Потом вызвали мою дочь. 10 минут прошло - ее нет. Мне стало не по себе от ожидания, какое-то нехорошее предчувствие появилось. А там процедурная делится на два кабинета: в одном ставят капельницы, во втором - уколы. Дверь приоткрылась. Я стал смотреть, вышла медсестра и закрыла дверь. Мне стало еще хуже на душе. Я стал заходить туда, и как раз медсестра открыла дверь, чтобы я зашел.

Дочь лежала с запрокинутой головой: губы у нее были черные-черные.

А сзади врач стоит и еще одна медсестра. И никакой реакции с их стороны. Я начал кричать. Поднял дочку, вынес ее на кушетку в общую комнату процедурной. Стал кричать, чтобы позвали реаниматологов. Когда приехала реанимация, то откачать ребенка не смогли. Сказали, что сердце остановилось.

Экспертиза должна выйти сегодня. Результаты передадут следователю Свердловского РОВД. Жена и старшая дочка до сих пор не могут прийти в себя. Жене каждую ночь скорую вызываем: давление поднимается высокое. Дочь не может учиться. Я это дело доведу до конца. Если понадобится эксгумация, то и ее проведем. Независимую экспертизу проведем в Москве или Алматы. Так я это не оставлю.

Другие жизни чтобы он не отнял. У некоторых родителей могут пострадать единственные дети.

Kaktus.media