Ботаническому заповеднику “Айгуль-Таш” предлагают дать статус особо охраняемой природной территории

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ).

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) предлагает территорию государственного ботанического заповедники “Айгуль-Таш” перевести из категории земель сельскохозяйственного назначение на категорию особо охраняемых природных территорию.

Кроме того, ГАООС и ЛХ предлагает вывести государственный ботанический заповедник “Айгуль-Таш” из баланса Кара-Булакского айыл окмоту Баткенского района Баткенской области передать на баланс Баткенскому лесному хозяйству при ГАООС и ЛХ.

Необходимо отметить, что усилиями ГАООС и ЛХ в целях озеленение и создание необходимых условий туристам, посетителям и отдыхающим на территория государственного ботанического заповедника “Айгуль-Таш” на более 20 га посажены различные виды саженцев и установлены скамейки, беседки, построена пункт охраны, ворота, а также территория данного ботанического заповедника оцеплены колючей проволкой.

Также ГАООС и ЛХ намерен установить видеонаблюдения и привлечением нарушителей к штрафу за срыв цветка Айгуль, чтобы сохранить и расширить ареал произрастания уникального цветка Айгуль, занесенного в Красную книгу Кыргызстана.

Территория государственного природного заповедника «Айгуль-Таш» нуждается в особом надзоре. Поэтому ГАООС и ЛХ в будущем намерен провести линию электропередач, установить трансформатор и для интернета протянут линию провода из села Бужум.

В настоящее время государственный природный заповедник «Айгуль-Таш» находится на балансе Кара-Булакского айыл окмоту Баткенского района Баткенской области. Общая территория государственного природного заповедника «Айгуль-Таш» составляет 253,9 га. Там растет редко встречающий в мире уникальный цветок Айгул. Цветок Айгуль в 1978 году был занесен в Красную книгу СССР, а в 2004 году в Красную книгу Кыргызстана.

Накануне, ГАООС и ЛХ вынес проект постановление правительства КР “О государственном природном заповеднике “Айгуль-Таш” на общественное обсуждение, чтобы гору перевести в ведение Госагентства.