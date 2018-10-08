Не все то золото, что в туалете

Житель села Жалпак–Таш Узгенского района Ошской области нашел золотые слитки, копая яму под туалет. Драгоценный металл он намерен поделить между сельчанами.
Такую информацию дали некоторые СМИ республики. В доказательство они распространили видео, на котором мужчина, сидя в яме, указывает на частично откопанный предмет, напоминающий золотой слиток. Он уверяет, что копал выгребную яму и наткнулся на слиток золота с выбитой цифрой 999. Ролик был снят в Узгенском районе Ошской области.
В социальных сетях тут же поднялся хайп. Некоторые открыто завидовали, кто–то смеялся, а были и те, кто усомнился в правдивости события. Потом глава Жалпак–Ташского айылного округа Кутман Эралиев, где и был снят фильм про “золотодобытчиков”, рассказал, как было дело.
“Видео снято в селе Курбу–Таш. Местные жители копали не выгребную яму, а траншею для водопроводной трубы, и нашли они не слиток золота”, — рассказал Эралиев.
Оказалось, что недалеко от траншеи один из работников нашел бутылку из–под водки, похожую по форме на золотой слиток, и мужчины решили снять шутливое видео. Позже один из местных жителей выложил его в Интернет.
Как говорится, до чего “цивильность” дошла! Даже сельчане научились использовать мессенджеры, стали хайпить и создавать фейк–ньюссы. Если будет так продолжаться, скоро уже младенцы станут водить за нос журналистов.
Азамат КАСЫБЕКОВ
Источник - Вечерний Бишкек
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