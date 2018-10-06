Аида Касымалиева: Самое странное, она про США даже не говорит премьеру и не пишет отчет позже
Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева продолжает разоблачать деятельность руководства Министерства труда и соцразвития. На этот раз она опубликовала документы, которые, по ее словам, подтверждают, что министр ведомства Таалайгуль Исакунова не получив разрешение премьер-министра и даже не поставив его в известность, ездила в США.
Там чиновница, якобы, обсуждала с представителями Госдепа вопросы по новому положению аккредитации международных агентств (по усыновлению) из США.
- Самое странное, она про США даже не говорит премьеру и не пишет отчет позже. Хотя поездка была связана с очень скандальной темой продажи детей - с усыновлением. "В ходе поездки в США и встречи с представителями Госдепа были обсуждены вопросы по новому положению аккредитации международных агентств из США, занимающихся международным усыновлением, но не получивших аккредитацию МТСР на протяжении 6 мес". пишет в отчете другой сотрудник, - сообщает депутат.
Напомним, ранее Аида Касымалиева на заседании Комитета парламента заявила о том, что руководство Минтруда и соцразвития, в частности, министр Таалайгуль Исакунова и замминистра Лунара Мамытова, использовали свое служебное положение для заграничных поездок. Позже обеих чиновниц вызвали в Генпрокуратуру на допрос по вопросу использования ими диппаспортов.
URL: https://www.vb.kg/374013
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!