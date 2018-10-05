Комиссия подтвердила нарушение у победителя тендера на реализацию «Безопасного города»

Комиссия по жалобам частично подтвердила информацию о том, что победитель тендера на реализацию проекта «Безопасный город» - концерн «Вега» - не имеет подтверждающих документов о наличии опыта в подобных проектах.

Как сообщили «Азаттыку» в пресс-службе Госкомитета информационных технологий и связи, такое решение комиссия приняла 4 октября. В нем отмечается, что упомянутые в гарантийных письмах договоры компании «Вега» не подтвердились. Победитель тендера не может предоставить документальные доказательства о наличии опыта освоения 9 млн долларов при реализации аналогичных «Безопасному городу» проектах.

Комиссия по жалобам считает незаконным решение тендерной комиссии о признании концерна «Вега» победителем конкурса.

Ранее в комиссию по жалобам обратилась компания «Безопасность информационных систем», которая также принимала участие в тендере. Представители фирмы заявили, что концерн «Вега» за последние три года не имеет подтверждений о наличии опыта в осуществлении деятельности по видеофиксации нарушений ПДД.

Как отмечают в Госкомитете информационных технологий и связи, победитель тендера объясняет отсутствие таких доказательств форматом деятельности компании - концерн радиостроения «Вега» является оборонным предприятием и информация об опыте является секретной.



В повторном аукционе на реализацию проекта «Безопасный город», который прошел 4 сентября, участвовало три компании. «Концерн радиостроения «Вега» предложил 2 млрд 320 млн сомов, «Безопасность информационных систем» - 2 млрд 340 млн сомов, ЗАО «Альфа Телеком» - 2 млрд 547 млн сомов.

Победитель тендера должен установить 110 комплексов видеонаблюдения, из которых 38 - на перекрестках и 4 – на скоростных рубежах в Бишкеке, 48 - на автодорогах Бишкек-Ош, Бишкек-Чалдовар, Бишкек-Нарын-Торугарт, Бишкек-аэропорт «Манас» и Бишкек – пограничный пункт «Ак-Жол», а также 20 передвижных комплексов.

По условиям конкурса, финансирование проекта полностью берет на себя победитель, а правительство приобретает у компании данные о нарушениях на дорогах. При этом услуга приобретается лишь на 5 лет либо до достижения суммы в 10,6 млн долларов оплаченных за нарушения штрафов.

В Госкомсвязи отмечают, что расчеты с подрядчиком, ставшим победителем аукциона, будет осуществляться только по факту оплаченных штрафов и по цене, установленной онлайн-аукционом.

Источник - "Азаттык"