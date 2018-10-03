Конституционная палата рассмотрит ходатайство о неприкосновенности экс-президента

Нурбек Токтакунов: Очень интересно какую позицию займут представители парламента, учитывая, что вопрос о неприкосновенности экса затрагивает интересы как бывшего, так и действующего президента...

Сегодня, 3 октября, в Конституционной палате состоится рассмотрение ходатайства адвоката Нурбека Токтакунова о признании неконституционной нормы закона «О гарантиях деятельности президента», устанавливающей абсолютную неприкосновенность экс-президента. Об этом сообщил сам юрист.

«Очень интересно какую позицию займут представители парламента, учитывая, что вопрос о неприкосновенности экса затрагивает интересы как бывшего, так и действующего президента», - отмечает Токтакунов.

Конституционная палата приняла к производству ходатайство юриста Нурбека Токтакунова о признании неконституционным абсолютной неприкосновенности экс-президента еще в июне.

Юрист считает, что абсолютная неприкосновенность экс-президента в соответствии с Законом «О гарантиях деятельности президента» противоречит конституционному принципу равенства всех перед законом. По его словам, теперь в течении 5 месяцев Конституционная палата должна рассмотреть это ходатайство и принять решение.

"Азаттык"