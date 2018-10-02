Кубанычбек Кулматов останется под арестом до 28 октября

По словам адвоката, судейская коллегия нарушил конституционную норму, лишив экс-мэра Бишкека права на повторное рассмотрение вопроса в Верховном суде

Кубанычбеку Кулматову продлили срок ареста еще на месяц. Таким образом, бывший глава Таможенной службы, экс-мэр Бишкека пробудет под стражей до 28 октября. Такое решение принял Верховный суд, сообщил Vesti.kg адвокат подсудимого Сергей Слесарев.

- При этом Верховный суд по ходатайству прокурора прекратил производство по нашей жалобе, причем сославшись на норму права, которая даже не регулирует прекращения, - отметил он. - Тем самым судьи нарушили право Кулматова на пересмотр в ВС судебного акта, согласно которому он должен был находиться под арестом до 28 сентября. Суд просто нарушил право подсудимого, прописанное в Конституции и Уголовно-процессуальном кодексе.

А экс-глава Таможенной службы тем временем остается под арестом до 28 октября по другому акту.

- Эти акты можно обжаловать в процедурном порядке в городском и Верховном суде, - пояснил Слесарев. – А в нашем случае Верховный суд уклоняется от рассмотрения этих вопросов. Я назову это казусом, хотя это прямое нарушение УПК.

Юрист намерен обжаловать арест Кулматова до 28 октября.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что Бишкекский городской суд не удовлетворил жалобу защиты экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова и оставил его под арестом до 28 сентября 2018 года.

Кубанычбека Кулматова обвиняют в использовании недействительного паспорта (статьи 346 «Незаконное пересечение государственной границы» и 350 «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК КР) и нецелевом использовании 2 млн долларов из грантовых средств, предназначенных для модернизации ТЭЦ Бишкека (статья 303 часть 1 «Коррупция»).



Source: https://vesti.kg/