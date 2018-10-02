Школьники Кыргызстана отдохнут восемь дней

Минобразования назвало дату осенних каникул

Школьные каникулы в Кыргызстане начнутся 5 ноября и продлятся до 12 ноября. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Таким образом, школьники отдохнут на осенних каникулах в текущем учебном году восемь дней.





Source: https://vesti.kg