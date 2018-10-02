Мэр Кемина объяснил, на какие деньги решил купить ковры для мечети

Солайбек Досов отметил, что не планировал использовать бюджетные средства. Более того, с самой затеей решено также повременить

Мэр города Кемин Солайбек Досов опроверг информацию о том, что он якобы распорядился приобрести за бюджетные деньги дорогостоящие ковры для местной мечети.

- Это деньги не из госбюджета, - пояснил в беседе с Vesti.kg градоначальник. - У нас есть такой общественный фонд - "Кемин келечеги", откуда мы хотели взять средства для покупки новых ковров для центральной городской мечети. Но мы эту идею сейчас приостановили, поскольку это, возможно, будет считаться нарушением закона.

Солайбек Содалиевич уточнил, что вопрос еще не решен.

- Мы сейчас выясняем правомерность данного вопроса, - продолжил он. - Если получится, то почему бы не помочь верующим? В случае, если эти деньги будут считаться государственными, то, конечно, они не будут использованы. Я постараюсь дипломатично донести это до местного кенеша. Потому что религия и государство - разные вещи. Это было просто предложение. Вопрос еще не решен.



Поясним, ранее в СМИ сообщалось о том, что мэр города Кемин якобы намеревается купить за счет государства новые ковры для центральной городской мечети за 119 700 сомов.





SOURCE: HTTPS://VESTI.KG/