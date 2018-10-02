«Лунара Мамытова не самый плохой работник». Депутаты вступились за чиновницу

Парламентарии считают, что увольнять замминистра за пост в соцсетях не стоит. Есть мнение, что «пора прекращать «кетсинизм»

Снимать с должности замминистра труда и социального развития Лунару Мамытову за ее высказывание о путешествиях не стоит. Она уже и так получила общественное порицание. Таким мнением с Vesti.kg поделилась депутат Ирина Карамушкина.

- На фоне нашего экономического положения, когда большая часть пенсионеров получает небольшие пенсии, делать такие заявления нельзя, - отметила нардеп. - Сейчас значительное количество пенсионеров - люди, которые работали в времена СССР. Их труд был очень тяжелым: на полях,в колхозах, на заводах. За тунеядство даже была статья. Это были настоящие труженики, и сегодня их пенсия - это минимум, чтобы не помереть. О каких путешествиях может идти речь? Я не раз говорила о том, что наши пенсионеры даже по стране не могут путешествовать, не говоря уже о заграничных поездках. Однажды на встрече в Таласе одна бабушка рассказала мне, что всю жизнь мечтала увидеть Арсланбоб, но так и не смогла.

Ирина Юрьевна добавила, что есть в Кыргызстане пенсионеры, которые действительно путешествуют, но им, как правило, помогают дети.

- Но есть и немало пенсионеров, у которых дети - алкоголики, - привела другой пример она. - Пожилые люди в таком случае остаются без помощи. Они еле сводят концы с концами. Конечно, Лунара своими высказываниями лиху дала. Я думаю, что у нее просто мало опыта общественных выступлений, и она просто не обдумала то, что сказала. За это она получила общественное порицание. Надеюсь, что она поняла свою ошибку. Несмотря на критику, которая в последнее время обрушилась на Минсоцразвития, Лунара Мамытова из всего руководства данного ведомства не самый плохой работник. Для увольнения должны быть более веские доказательства, потому что потом она может подать в суд, как это сделал Райым Матраимов.

В свою очередь ее коллега Аида Исмаилова также считает, что нельзя увольнять человека, тщательно не изучив вопрос.

- Если бы была на ее месте, вряд ли бы я сказала такое, - отметила парламентарий в беседе с Vesti.kg. - Возможно, Мамытова имела в виду другое, и ее слова были вырваны из контекста. Конечно, пенсионер не сможет накопить на поездку за границу. Но бывает и такое, что дети помогают пожилым родителям. В таком случае пенсионеры действительно путешествуют. Но то, что касается нашей системы выплат пенсий - пенсионеры самая уязвимая категория населения. Многие не могут найти деньги на хлеб. Странно, что на фоне того, что наш социальную сферу «трясет», вице-премьер, курирующий этот блок, молчит. Всю работу выполняют министры, и ответственность в итоге тоже на них.

Между тем депутат Исхак Масалиев полагает, что Лунара Мамытова лишь неудачно выразилась.

- Возможно, она имела в виду, что мы живем не по средствам, - предположил в разговоре с Vesti.kg он. - Многие строят особняки и тратят большие суммы на свадьбы, в то время как огромное количество кыргызстанцев живет за чертой бедности. Мне кажется, что она обычная девушка и к тому же была журналистом. Конечно, она знает, как у нас живут люди. Увольнять надо за работу или за ее отсутствие. За слова не увольняют.

Парламентарий Дастан Бекешев, комментируя Vesti.kg данный вопрос, тоже заметил, что не следует увольнять человека за пост в социальной сети.

- Она молодая и на самом деле совершила ошибку, но общественное непонимание для нее уже стало уроком, - уверен Дастан Далабайевич. - Но общество сразу говорит «кетсин». Этот «кетсинизм» надо прекращать.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что заместитель министра труда и соцразвития Лунара Мамытова опубликовала на личной странице в социальной сети пост о том, что «гражданам пора прекратить сплетничать» и стоит начать копить деньги на заграничные поездки.

«Франция, Германия, Бельгия, Америка, Турция, Египет и многие другие страны - где я побывала ранее, - перечислила чиновница. - Еще до своей работы в министерстве и на свои собственные средства. Так как моим девизом по жизни является лозунг: "Важно не богатство, а мир посмотреть". Только так может развиваться твой внутренний и умственный потенциал. Поэтому вытаскивай свои спрятанные на черный день деньги! Можно даже по примеру пенсионеров, которые со своих пенсий собирают по 6-7 тысяч сомов, собрать определенную сумму и позволить себе уехать в любую страну мира. Завтрашний день сегодня начинается. Перестань оправдываться. Перестань думать о ком-то плохо и тем более сплетничать. Надо жить здесь и сейчас и быть счастливым».

SOURCE: HTTPS://VESTI.KG/