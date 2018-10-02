Протезы для солдата, который потерял обе руки после удара током, уже поступили

Автоматические протезы из Южной Кореи для солдата войсковой части № 30295 сухопутных войск Руслана Сапарбаева, которого ударило током, уже поступили.



Автоматические протезы из Южной Кореи для солдата войсковой части № 30295 сухопутных войск Руслана Сапарбаева, которого ударило током, уже поступили. Об этом 24.kg сообщили в Генеральном штабе.

По данным ведомства, пока предоставлен бесплатно только один протез, поскольку изначально военнослужащему ампутировали только одну руку.

«Но мы ведем переговоры и насчет второго протеза. Вероятно, его также передадут на безвозмездной основе. Стоимость протезов — $60 тысяч», — подчеркнули в ГШ КР.

Отметим, в результате удара током Руслан Сапарбаев получил серьезные травмы. Ему ампутировали обе руки, у него поврежден позвоночник. Военная прокуратура возбудила уголовное дело.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/97604/