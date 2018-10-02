Турция будет переводить пенсионные отчисления мигрантов в Кыргызстан

Турецкая Республика будет переводить пенсионные отчисления мигрантов в Кыргызстан. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности сообщил председатель Соцфонда Медер Ирсалиев.





Турецкая Республика будет переводить пенсионные отчисления мигрантов в Кыргызстан. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности сообщил председатель Соцфонда Медер Ирсалиев.

По его данным, в Турции официально работают 14 тысяч граждан Кыргызстана. А в Кыргызстане — 5,4 тысячи граждан Турции.

Между правительствами двух стран 9 апреля 2018 года в Анкаре подписано соглашение о социальном обеспечении.

В соответствии с документом страны признают стаж работы мигрантов и будут делать пенсионные отчисления тем, кто официально работал на их территории.

«Если гражданин Кыргызстана проработал в Турции 15 лет, то по достижении пенсионного возраста он сможет получить пенсию. Турция переведет его пенсию к нам. Также он может претендовать на пенсию в Кыргызстане в соответствии со своим стажем», — заявил Медер Ирсалиев.

По его данным, средняя пенсия в Турции составляет $350. В Пенсионный фонд перечисляется 23 процента заработной платы. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 58.

«Граждане Турции, которые работают в нашей стране, тоже смогут выйти на пенсию. По предварительным расчетам, Кыргызстан должен будет каждый год перечислять в Турцию 10 миллионов сомов», — сказал Медер Ирсалиев.

Социальный фонд пока не знает, сколько примерно в год будет переводить Турция в Кыргызстан.

«Турция пока не дала нам никакой информации о расчете пенсии. Поэтому мы не знаем, сколько мы в год будем получать в виде пенсионных отчислений для наших мигрантов. Но в любом случае мы останемся в выигрыше, так как число наших мигрантов больше, чем их в нашей стране», — отметил Медер Ирсалиев.

Кыргызстан ранее имел соглашение по социальному обеспечению граждан КР только с Южной Кореей. По данным Соцфонда, идут переговоры со странами ЕАЭС, Италией и Грузией.



Ссылка: https://24.kg/vlast/97645/