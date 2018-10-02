В Караколе задержаны члены «Хизб ут-Тахрира» — призывали строить халифат

Сотрудники ГКНБ совместно с милицией задержали активных членов запрещенной религиозно-экстремистской организации (РЭО) «Хизб ут-Тахрир».
Сотрудники ГКНБ совместно с милицией задержали активных членов запрещенной религиозно-экстремистской организации (РЭО) «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.
По его данным, 44-летний М.О. и 25-летний К.Т. занимались вербовкой людей и призывали к созданию халифата.
«В ходе санкционированного обыска в домах задержанных обнаружено большое количество материалов в электронном и печатном виде, которые содержали идеологию запрещенной РЭО «Хизб ут-Тахрир». В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций» УК КР», — сообщили в ГКНБ.
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