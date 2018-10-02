В загородном центре отдыха “Татыр” юрту украсили шкурой снежного барса, начались разбирательства

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГАООС и ЛХ КР.

В загородном центре отдыха “Татыр” юрту украсили шкурой снежного барса. Информация об этом появилась в социальных сетях.

По данному факту Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) обратилось в Госэкотехинспекцию для выяснения всех обстоятельств: где, когда и кем были добыты эти шкуры диких животных. После выяснения всех обстоятельств дела в отношении виновников будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства КР.

Отстреливать и украшать юрты шкурами животных, занесенных в Красную книгу строго запрещено. ГАООС и ЛХ проводит постоянную совместную работу по вопросам охраны природы и животного мира с международными организациями, провоохранительными органами, пограничной и таможенной службой.

В 2017 году представителями Департамента было выявлено и вскрыто 381 фактов нарушений правил охоты, браконьерства и уничтожения растительного мира на сумму 3 245590 сомов. Из них по животному миру 239 дел на сумму 2 млн. 323 тыс. 231 сомов, по растительному миру 110 дел на сумму 770 тыс. 301 сомов, прочие нарушения 32 дел на сумму 152 тыс. 58 сомов. Взыскано из 337 дел 2 млн. 749 тыс. 112 сомов.

По выявленным фактам к нарушителям и браконьерам в 2017 году предъявлено штрафы на сумму 472 тыс. 503 сомов и взыскано 400 тыс. 903 сомов, исков предъявлено 2 млн. 606 тыс. 363 сомов и взыскано 2 млн. 181 тыс. 485 сомов.

Кроме того, Департаментом рационального использования природных ресурсов ведется постоянная работа по выявлению фактов нарушения природоохранного законодательства на интернет ресурсах, где выставляются фото-видео материалы с запечатленными на фоне убитых диких животных.

В 2017 году в суды и прокуратуры направлены 37 дел на сумму 750 тыс. 370 сомов и по 5 фактам нарушения природоохранного законодательства были направлены письменные обращения в Генеральную прокуратуру КР.

За 2017 год незаконно добытых диких животных составил: красно книжных 7, хищных 1, копытных 14, птиц 430, грызунов 26 и всеядных 19.

Необходимо отметить, что с 2017 года согласно постановлению Правительства КР установлены следующие размеры такс для исчисления исков за нанесение ущерба объектам животного мира:

- За неказонное пользование марала, архара, медведя - 1 000 000 сомов;

- За незаконное пользование снежного барса - 1 500 000 сомов;

- За незаконное пользование козерога - 100 000 сомов;

- За незаконное пользование косули, туркестанской рыси или манула - 50 000 сомов.

Кроме того, в соответствии со статей 278 Уголовного кодекса КР, незаконная охота с причинением крупного ущерба наказывается штрафом в размере от 500 до 700 расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

На сегодняшний день в Кыргызстане численность снежных барсов составляет более 300 особей.