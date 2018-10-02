Кто-нибудь скажет Чыныбекову: «Выйди за дверь»?

Руководителем «Востокэлектро» пришел «малыш» с необсохшим материнским молоком на губах Максатбек Чыныбеков.





Руководителем «Востокэлектро» пришел «малыш» с необсохшим материнским молоком на губах Максатбек Чыныбеков. С приходом на должность он занят только сменой руководителей региональных РЭС. Впереди грядет холодная зима. Вместо подготовки к зиме так называемый руководитель Максатбек только и назначает руководителей взамен других, пополняет свой карман. Халатность парня дошла до депутатов, в начале этой недели сказана жесткая критика в комитете ЖоКе. Если посмотрим правде прямо в глаза, то разве неправда, что в прошлом году в это же время Чыныбеков бегал: «Омурбек Бабанов наш президент»? Какой логике и разуму отвечает его сегодняшнее пребывание руководителем? Да еще вызывает много больших вопросов, что в руководство РЭС приводит одних знакомых и тащит бегавших за Бабанова? Пока никто не говорит парню: «Выйди за дверь». Даже если вы спустились с Луны, ради справедливости разъясните свои предстоящие цели, Максатбек мырза?!

Источник: газета «De факто» №34 от 28.09.2018/стр.3, gezitter. org